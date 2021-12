… dárek, hudbu na přání a pohodu.

Co zůstalo pod stromkem

KDY: Sobota 25. prosince od 18 hodin

KDE: Klub Na Rampě

ZA KOLIK:



Muzika a akční dárky. Přijďte si užít příjemnnou akci do klubu Na Rampě.

Koledování Na Poušti

KDY: Neděle 26. prosince od 14 hodin

KDE: kostelík sv. Jana Nepomuckého na Poušti, Železný Brod

Pokud nám to opatření němu dovolí, zahájí program evropské koledy, které nacvičí a přednese kostelíčkový filharmonický sbor. Poté se přidají všichni přítomní s koledami českými. Zváni jsou všichni zpěváci i nezpěváci z blízka i z dáli. Vybavte se správnou a předepsanou proticovidovou výstrojí a přijďte se potěšit srdečnou pouštěckou atmosférou.

Andělská vánoční výstava

KDY: Sobota 4. prosince – Neděle 9. ledn

KDE: Městská galerie Vlastimila Rady, Železný Brod



Obrazy andělů Simony Karlovcové, skleněné betlémy a andělé z různých materiálů…a pravidelné vánoční workshopy Obrazy andělů od malířky Simony Karlovcové budou doplněny skleněnými betlémy a naděly z různých materiálů. Na výstavě na vás dýchne ta pravá vánoční atmosféra. Výstava je otevřená od pondělí do soboty od 9 do 16 hodin. V rámci výstavy budou v termínu: 7., 9., 14., 16. a 21. 12. probíhat výtvarné workshopy zaměřeny na sklářskou techniku (malovaní na sklo, výroba korálkových přáníček…). Workshopy pod vedením zkušených lektorů se vždy uskuteční v čase od 10 do 16 hodin.