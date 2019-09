Vyjedeme z Benešova u Semil a vydáme se po cyklotrase číslo 4174. Ta nás zavede do Příkrého, kde přejedeme hlavní silnici a dostaneme se do údolí říčky Vošmenda na křižovatku pod obcí Bozkov (50°38′24″ s. š.,15°20′14″ v. d.), do níž nás zavede mírné stoupání.

První zmínka o obci pochází z roku 1356. Koncem 14. století patřil Bozkov k navarovskému panství Valdštejnů, jehož dalšími významnými držiteli byli Smiřičtí ze Smiřic a od roku 1622 i sám Albrecht z Valdštejna. Co by úhradu za vojenské pohledávky získal Bozkov v roce 1635 hrabě Mikuláš Des Fours. V držení tohoto rodu zůstal Bozkov do roku 1748, kdy bylo semilské panství i s Bozkovem prodáno hraběcí rodině Caretto - Millesimo. V roce 1824 získali Bozkov sychrovští Rohanové. Roku 1923 byl Bozkov povýšen na městys. K historii Bozkova patří i Sejkorská kaplička, která se stala poutním místem. V jejím sousedství se nachází známá Masarykova vyhlídka, odkud je úchvatný pohled na Kozákov, Bozkov i na část Krkonoš. Právě z těchto míst se rozhlížel po krásách českých prezident T.G.Masaryk při své návštěvě Semil.

Kilometr od obce jsou Bozkovské dolomitové jeskyně (50°38′51,2″ s. š.,15°20′18,8″ v. d.). Jedná se o jediné zpřístupněné jeskyně na severu Čech. Nachází se zde největší podzemní jezero v Čechách. Pro svou jedinečnost byly tyto jeskyně vyhlášeny Národní přírodní památkou. Pokud nám vyhládlo, můžeme se posilnit ve stylové restauraci historické chalupy Dřevěnka.

Napojíme na cyklotrasu číslo 4173. Projedeme obcí Roztoky u Semil (50°39′31″ s. š.,15°22′18″ v. d.), kde stojí potoční mlýn (50° 39' 53.1'', 15° 22' 59.0'') na Staroveském potoce. Pro načerpání energie můžeme navštívit rodinnou hospodu U Pecháků. Za Helkovicemi (50°39′19″ s. š.,15°23′4″ v. d.) zahneme vpravo a dostaneme se do Roprachtic. Opět máme před sebou stoupání, které nás odmění výhledem z hřbetu Čertovky na západní Krkonoše. Sjedeme do Dolní Sytové a u zvoničky zahneme doleva na silnici II. třídy.

Po krátké cestě zahneme doprava a přejedeme řeku Jizeru prostřednictvím peřimovského mostu (50°37′28″ s. š., 15°26′29″ v. d.). Údajně byl postaven jako vůbec první most v Evropě bez středové podpěry a byl prohlášen kulturní památkou České republiky. Cyklotrasa nás provede Peřimovem a Mříčnou, za kterou odbočíme doprava na cyklotrasu č. 4171. Vyrazíme směrem na Libštát a v půli cesty zahneme do Bělé. Pokocháme se krajinou kolem Olešky a opět se vrátíme na trasu vedoucí k Libštátu. Přejedeme řeku a zamíříme směrem Lomnice nad Popelkou.

Odbočením vpravo se objevíme opět na cyklotrase číslo 4174 a přes Stružinec se dostaneme do Košťálova. Po prudším stoupání dojedeme do Bystré nad Jizerou (50°36′17″ s. š.,15°24′7″ v. d.) a sjedeme k Jizeře do Loukova (50°36′51″ s. š.,15°24′31″ v. d.). Můžete navštívit zdejší Technické muzeum, které vzniklo v roce 1989. Návštěvníci se mohou těšit na unikátní motoristickou sbírku – historické automobily, motocykly a jejich příslušenství. Poté nás čeká závěrečný úsek cesty, kdy za mostem odbočíme vlevo a trasou č. 4174, která tu vede společně s trasou č. 4170, se vrátíme do Benešova u Semil.