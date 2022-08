Na prázdninový čas připravilo jablonecké muzeum tradiční Skleněné pátky, kdy se každý druhý pátek návštěvníci mohou seznámit s ukázkami tradiční výroby skla a bižuterie vedené zkušenými lektory. V pátek 12. srpna si budete moci s Danielou Divišovou vyzkoušet pískování vlastních motivů na sklenice.

Napětí vol. 11 – Never Enough/Voj & 3ska

KDY: Pátek 12. srpna od 17 hodin

KDE: Pivovar Volt

ZA KOLIK: Zdarma



VOJ je skladatel a zpěvák a 3SKA je DJ a producent. Dohromady tvoří unikátní projekt, který hraje svou vlastní hudbu a do toho Vojta excelentně zpívá živě. Neverenough je obchod na pražských Vinohradech a česká streetweareová značka, která do Jablonce přiveze plejádu DJ´s

Střídavé Napětí 2022 Vol. 8 - Safecourse / Stav Beztíže / Melt Into Cream

KDY: Sobota 13. srpna od 19.30 hodin

KDE: Pivovar VOlt

Tento víkend se do pivovaru dostanou hned 3 velice čerstvé kapely. Jednou z nich je kapela Safecourse z Prahy, která si již zahrála pro několik velkých jmen, tak se těšíme, co rozproudí tento víkend! Stav Beztíže se zaměřili na žánr pop-punk, který je momentálně ve světě velice populární a vy se tak můžete těšit na nevšední dávku energie, která k létu patří!. Poslední kapelou je Melt Into Cream, se kterou se ponoříme do alternativního rocku. Minulý rok vydali nový materiál a tak se nemůžeme dočkat, až si ho poslechneme i u nás ve Voltu.

Blue Apples

KDY: Neděle 14. srpna od 15 hodin

KDE: Tyršovy sady

ZA KOLIK: Zdarma



Jablonecká bluegrassová kapela, účastník a držitel ceny diváků oblastního kola Porty 2019.

Tvořivé dílny na Kristánově

KDY: Sobota 13. srpna od 10 do 17 hodin

KDE: Liščí bouda na Kristiánově, Bedřichov

ZA KOLIK: Zdarma

Ozvláštněte si výlet v Jizerských horách návštěvou našich tvořivých dílen v Liščí boudě na Kristiánově! Spolu s vybranými lektory si můžete každou druhou sobotu po celé prázdniny vyzkoušet výrobu různých skleněných i bižuterních předmětů. Po celou sezónu bude také pro zvídavé děti připravena hra „O skláři Lišákovi“, která jim hravou formou přiblíží historii osady a napoví, kde podle místní pověsti hledat poklad čaroděje Tamanna. Šikovní pátrači nezůstanou bez odměny! Tvořivé soboty na Kristiánově můžete navštívit od 10 do 17 hodin a jsou zdarma. Tuto červencovou sobotu se můžete těšit na výrobu skleněných květin pod vedením Marcely Růžičkové.

Výstava z projektu Příběhy našich sousedů

KDY: Do 8. září

KDE: kostel sv. Antonína Paduánského

ZA KOLIK: Zdarma



Exteriérová expozice regionální pobočky Paměť národa Severní Čechy přináší vzpomínky deseti pamětnic a pamětníků na události 20. století, které v projektu Příběhy našich sousedů objevili žáci a studenti škol z Jablonce nad Nisou a Jablonecka.

Bramberské hudební slavnosti

KDY: Sobota 13. srpna od 14 hodin

KDE: Rozhledna Bramberk, Lučany nad Nisou

Pohodové sobotní odpoledne u rozhledny Bramberk nabídne kapely Vejlupci, Veranda, Gutwotrband a Avízo. Připraveno pro vás bude bohaté občerstvení, jízda na koni a zábava pro děti. K rozhledně bude jezdit od 14 do 18 hodin výletní vláček od kostela z Horního Maxova. V průběhu akce bude možné přispět na rozhlednu Bramberk.

Vrchovská pouť

KDY: Sobota 13. srpna od 13 hodin

KDE: Zásada, Zbytky nad Zásadou



K tanci a poslechu hrají Kapelníci. Můžete se těšit na hry pro děti, tradiční koláče a sejkory, vláček ze Zásady a Hamrsek.

Veterán Show Huť

KDY: Sobota 13. srpna od 9 hodin

KDE: hasičské hřiště na Huti, Pěnčín

Jako v předešlých ročnících bude připravena krásná soutěžní trasa s několika úkoly. Pro vítěze kategorií jsou připraveny ceny, pro všechny účastníky jsou na místě konání připraveny soutěže a program. Cílem je, aby každý kdo stráví ten den v Huti, se pobavil a prohlédl si stroje, které brázdily silnice už v dobách více či méně minulých, ale stále neztratily svoji krásu.

Prázdninové klekání

KDY: Sobota 13. srpna od 14 do 20 hodin

KDE: Kittelův dům, Pěnčín



Půjde o pestré odpoledne s hudbou, divadlem pro děti a žonglérskými vystoupeními. Již samozřejmostí jsou naši řemeslníci i prodejci, retro stánek se starými deskami hranými na staré gramofony.

Program:

13:00 Žonglérská dílna – Vagabundus Collective

14:00 Divadlo pro děti: Ruda Hancvencl - V jednom lese, v jednom domku

15:00 Kejklířské vystoupení – Vagabundus Collective

16:00 - 18:00 Hudba: Stand Band - folková a bluesová klasika u Kittelova domu Standa Jenší, zpěv, akustická kytara, Ivan Jech - foukací harmunika, elektrická kytara. Písně Petra Kalandry, Marsyas, Honzy Spáleného, Vladimíra Mišíka či Jiřího Suchého, ale i Boba Dylana či Neila Younga.

17:00 Žonglérská dílna – Vagabundus Collective

19:00 Sólo koncert Luboše Pospíšila Působivé melodie, nadčasové texty a nezaměnitelný hlas, to je Luboš Pospíšil, ať už vystupuje s kapelou, s doprovodem nebo sám, coby rockový písničkář.

Dále: Komentované prohlídky muzea a kostela sv. Josefa Retro stánek - hrajeme hudbu z gramodesek Stavění domečků z kůry pro skřítky a víly

Harmonikář Ludvík Kudrna a Šramlik

KDY: Sobota 13. srpna od 12 hodin

KDE: u Hajného Bedřicha, Harrachov

Hudební vystoupení skupiny Šramlik pod taktovkou harmonikáře Ludvíka Kudrny.

Hard And Heavy Open Air Fest 2022 / Benefice

KDY: Sobota 13. srpna od 12 hodin

KDE: V lázních/pod Coolturákem, Velké Hamry

ZA KOLIK: 400 korun



Hudební festival s cílem pomoci handicapovaným dětem. Zahrají kapely Titanic, Sebastien, Loretta, Perseid, V.A.R, Silent Session, Hairy Groupies, Anarchia, Pluto.

MotoDesná 2022

KDY: Sobota 13. srpna a neděle 14. srpna

KDE: Skichata Tanvaldský Špičák

Další ročník legendárního horského motosrazu MotoDesná2022.