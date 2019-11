KDY: zimní sezóna

KDE: Tanvaldský Špičák

Jedná se o lanovku s neodpojitelnými sedačkami, kde Vám s nástupem pomáhá pojezdový pás. Dále Vás na vrchol dopraví kotvový lyžařský vlek od stejné firmy. Ve ski areálu se dále nachází 4 vleky typu poma - Zalomený, Pod lesem, Přibližovák a Dětský. Pro nejmenší lyžaře a jejich výuku v areálu naleznete pojízdný koberec SUNKID. Večerní lyžování na vleku Zalomený ve středisku Tanvaldský Špičák II.



Sjezdovky:

1.180m dlouhá a 40m široká Kostelní sjezdovka. Jedná se o nově vybudovanou rodinnou sjezdovku, obtížnosti modrá / červená, která vede z vrcholu Špičáku do Alberchtic na Špičák II. Kostelní se jmenuje díky výhledu na 2 kostely, které jsou při sjíždění sjezdovky vidět.

Ve ski areálu Tanvaldský Špičák si zalyžujete na celkem 8.200m sjezdovek. Nejdelší sjezdovka Turistická je dlouhá 1.760m s 280 metrovým převýšením. Ve ski areálu je 5 sjezdových tratí delších než 1 km a ve ski areálu naleznete sjezdovky všech stupňů obtížností - od nejtěžší černé až po lehké modré. 7 km sjezdových tratí je vybaveno systémem technického zasněžování a denně upravovány. Večerní lyžování na 600m dlouhé sjezdovce Špičák 2 Zalomený. Jedná se o nejdelší sjezdovky v Jizerkách!

Lyžařská škola, půjčovna a servis = Ski bižu sport

Ve ski areálu na Tanvaldském Špičáku naleznete hned 2 pobočky SKI Bižu SPORTu, který působí v rámci velých Jizerských hor a to ve všech ski areál, které provozuje SKI Bižu s.r.o. Na parkovišti u lanovky /Tanvaldský Špičák I/ je umístěna půjčovna vybavení a ski servis MONTANA. Druhá pobočka je na parkovišti Tanvaldského Špičáku II a nabízí půjčovnu a lyžařskou školu. Výuka probíhá na dětském vleku či na uzavřeném dětském hřišti, které je vybaveno 20ti metrovým pojízdným koberce. Pouze škola SKI Bižu School nabízí po dobu výuky jízdné ZDARMA a přednost na vlecích.

Doprava a parkování:

Ski areál je velice dobře dostupný autem. Jizerské hory leží zhruba 110km severně od Prahy. Samotný ski areál pak naleznete v obci Albrechtice v Jizerských horách. Příjezd po R10 do Turnova, dále přes Jablonec nad Nisou a Smržovku. V areálu jsou k dispozici 2 bezplatná parkoviště pro osobní auta či autobusy s celkovou kapacitou cca 500 míst. Parkovací plochy naleznete přímo u nástupu na lanovku či lyžařský vlek. Do ski areálu je možné vydat se i vlakem, v blízkosti nástupu na lanovku je vlaková stanice Tanvaldský Špičák. NOVINKA - vyhrazená parkovací plocha pro vozy značky SUZUKI na parkovišti Tanvaldský Špičák II. Pokud přijedete vozem SUZUKI, tak najdete volné parkovací místo vždy a to v blízkosti pokladen a nástupu na vleky.