120 let libereckých tramvají

Historií libereckých tramvají nás provede Tomáš Krebs z Boveraclub. Liberecké tramvaje vyjely poprvé do ulic města 25. srpna 1897 na trať od nádraží do Lidových sadů. V několika dalších letech byl provoz rozšířen i do Rochlice, Růžodolu I., Hanychova a v roce 1955 propojily i Liberec se sousedním Jabloncem nad Nisou. Jejich existence ve městě pod Ještědem nebyla vždy jistá, několikrát se zvažovalo i ukončení jejich provozu. Díky rekonstrukcím tramvajových tratí, které byly zahájeny v roce 1990, však v Liberci slaví 120 let své existence.