Apalačská stezka

O překvapivě náročných 3500km pěšky po nejstarší a nejpopulárnější dlouhé trase v USA vypráví Petr Kosek.

Appalačská stezka je nejstarší a nejpopulánější dlouhá trasa v USA. Její tradice sahá přes 80let zpátky a bílá značka se v americe stala symbolem dobrodružství. Na první pohled jde o nejlehčí z trojice nejdelších světových pěších tras - výborné značení, nadmořská výška jenom párkrát přeleze 2000m, každých zhruba 15km jednoduchý přístřešek pro přenocování, snadné zásobování a možnost zaskočit si téměř každou druhou noc přespat do civilizace, tisíce lidí, kteří se každý rok pokouší trasu zdolat v jednom kuse a k tomu hromady podivínů. Přesně všechno tohle mě vždycky odrazovalo. Jenže potom jsem si prošel oba delší a těžší treky ze slavné trojice a přišlo mi hloupé nad AT ohrnovat nos, když jsem ho nezažil na vlastní kůži. Tak jsem se do něho pustil. Ano mohlo to být jednoduché, kdyby letos východ USA nezažil netypicky chladné jaro s pěti sněhovými bouřemi... kdybych měl víc času a šel to obvyklých 5-7měsíců a né 3... kdyby šílené převýšení nedevastovalo moje kolena... kdyby stezka byla stezka a ne hromady kamení, bažiny a potoky... kdybych nebyl tak rychlý a nenechával všechny přátelé za sebou jen co jsme se poznali... kdyby... na kdyby se nehraje a skutečnost byla intenzivní, náročná a nakonec i krásná! Přijďte na promítání nasát atmosféru dlouhého treku a báječných bláznů kolem něj.