Barefoot celoročky/balerínky - vlastnoručně šité podle vaší nohy

Vážení a milí!



I letos pro vás máme připravený workshop na šití barefootových bot. Bude to vlastně celý víkend šití bot.. V pátek a sobotu máme připravený program na šití celoročních polobotek (i pro chlapy) a nebo podle zájmu v rámci těchto dní jen balerínky. Co za variantu si nakonec vyberete, nám napište do zprávy k rezervaci místa.



Začínáme v 17.30 hod v pátek. Bude to jen na dvě hoďky s úkolem na doma ;) a dokončení práce bude druhý den v pohodičce v odpoledních hodinách.



Co Vás čeká: vyrobíte si střih na míru své nohy, podle něj si vyřežete jednotlivé díly boty z třísločiněné hovězí kůže bez jakékoli úpravy, obarvíte si ji podle svého vkusu (k dispozici přes 20 odstínů barev) a budete mít možnost dozdobení – raznice, průrazníky, rydla, cvočky, knoflíky, gumičky, tkaničky.. Sešijete – naučíte se pevný sedlářský steh a nalepíme podrážky 1-3mm různé barvy. Vypadá to jasně a jednoduše, ale nebojte, zas taková brkačka to nebude.. pořádně si máknete a z výsledku budete nadšení!



Lektorkou bude Eva Macková a přijede za vámi až z Českých Budějovic.



Kapacita míst je 10 osob, cena: balerínky 2300, celoroční polobotky 2500 (i pro muže); pro rezervaci místa je nutné zaplatit předem zálohu 1000 Kč na našem webu www.kultivar.xyz