Běhejme a pomáhejme útulkům v Jablonci nad Nisou

Přátelé a kamarádi,

chcete opět se s námi setkat, udělat fotku s naším maskotem a především pomoct psům z útulků? Další ročník akce Běhejme a pomájme útulkům vyráží opět do Jablonce nad Nisou a my Vás na ní rádi zveme.

Pro ty, kteří o akci ještě neslyšeli a rádi by věděli, o co jde: Běhejme a pomáhejme útulkům je charitativní akce, jejíž výtěžek putuje zvířatům v útulkách po celé České republice. Za 6 let jsme vybrali 1 500 000 Kč a pomohli 40 útulkům.

Máme před sebou již 6. ročník akce a do vašeho kraje se chystáme potřetí. Akce odstartovala v Praze v roce 2014. Tehdy jsem začal přemýšlet nad pomocí útulkům a pozval své kamarády, ať si přijdou se mnou zaběhat do Stromovky. Sešlo se nás 26 lidí a vybrali jsme 4 000 Kč. Akce se lidem líbila a poslední 2 roky nás bylo už 1500 lidí. Kromě Jablonce akci letos uspořádáme v Praze, Brně, Klášterci, Opavě, Plzni a možná se uvidíme i jinde.

Máme pro Vás připravené 2 okruhy – běžecký na 4 km a pěší na 1 km pro ty, kteří se chtějí projít okolo přehrady. Běh je bez měření času, neběží se o vítězství, nemáme připravené stupně vítězů. Smyslem akce je přijít si proběhnout, projít v pohodovém tempu se svými kamarády, dětmi, psy a společně pomoct útulkům, které jsme vybrali.

STARTOVNÉ - 100 Kč se dává do zapečetěných kasiček na místě akce. Obsah kasiček je určen pro Útulek Dášenka-Liga na ochranu zvířat ČR Jablonec (Oficiální) a Šance zvířatům, z.s.

Budu moc rád, když přijdete a vezmete své kamarády. Naším přáním je, abyste si užili krásné odpoledne se svou rodinou, přáteli, zasportovali si a společně uděláme dobrou věc. Přispějeme na zvířata, která se nemají tak dobře jako ta naše u nás doma. Děkujeme a budeme se na Vás těšit.