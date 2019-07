Již 27. ročník hudebního festivalu Benátská! s Impulsem 2019 opět proběhne ve sportovním areálu Vesec v Liberci a to již tradičně poslední červencový víkend od 25. do 28.7. 2019! Potvrzení interpreti: EUROPE /swe/, Karel Gott, Chinaski, No Name, Richard Müller, Čechomor, Marek Ztracený, Michal Hrůza, Lenny, Harlej, Doctor PP, Traktor, Walda Gang, Ben Cristovao, Sebastian, Paulie Garand a Kenny Rough, Lipo, Hank a spousta dalších!