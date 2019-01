Dovolujeme si Vás pozvat v sobotu 27.10.2018 na benefiční závod do Jablonce nad Nisou, jehož výtěžek bude věnován rodině zesnulého kamaráda, člena oddílu Jizerský drak, Michala Tatarky Tatarkoviče. Zůstala zde po něm manželka a dvě malé děti ve věku 2 let a 3 měsíců, kterým chtějí uspořádáním tohoto závodu pomoci do nového startu v tomto těžkém období.

Startovné dobrovolné, přihlášky a informace na http://www.jizerskydrak.cz/tatarkuv-podzim-2018/