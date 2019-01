Bezudidlové hobby závody

Abychom co nejvíce jezdcům umožnili získat včas kvalifikaci (licenci ČBS) na bezudidlové Mistrovství České republiky vypsali jsme v tento termín další hobby závody.

Jak získat licenci ČBS?

V anglických disciplínách (drezúra a parkur) jezdec musí jako člen spolku na hobby závodech ČBS absolvovat minimálně 2 drezúrní úlohy stupně Z s umístěním do 6.místa, nebo 2 parkury na úrovni minimálně 70cm s nejvýše 11tr.b., nebo kombinaci obou.



Soutěže číslo 3, 4 a 5 jsou považovány za kvalifikační pro získání licence jezdce v bezudidlovém jezdectví a následném možném startu na Mistrovství ČR.



1. soutěž překážková dráha pro koně s vodiči úrovně Z

Soutěž otevřená pro všechny koně a jejich vodiče bez omezení. Přípustné pro koně od 2let, děti od 15 let (prvních 5 nejlepších dvojic získá floty, věcné ceny dle štědrosti sponzorů)



2. soutěž překážková dráha pro koně a jezdce v sedlech úrovně Z

a) Soutěž pro jezdce s koňmi s bezudidlovou uzdečkou (prvních 5 nejlepších dvojic získá floty, věcné ceny dle štědrosti sponzorů)

c) Soutěž pro jezdce s koňmi bez uzdečky (prvních 5 nejlepších dvojic získá floty, věcné ceny dle štědrosti sponzorů)



3. Drezurní úloha ZA

Soutěž otevřená pro jezdce s koňmi bez uzdečky (prvních 5 nejlepších dvojic získá floty, věcné ceny dle štědrosti sponzorů)



4. Drezurní úloha ZB

Soutěž pro jezdce s koňmi s bezudidlovou uzdečkou (prvních 5 nejlepších dvojic získá floty, věcné ceny dle štědrosti sponzorů)



5. Dvoufázové skákání 70/80cm na čas

a) soutěž pro jezdce s koňmi s bezudidlovou uzdečkou (prvních 5 nejlepších dvojic získá floty, věcné ceny dle štědrosti sponzorů)

b) soutěž pro jezdce s koňmi bez uzdečky (prvních 5 nejlepších dvojic získá floty, věcné ceny dle štědrosti sponzorů)