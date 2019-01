CHKO Český ráj na kole

Autem nebo vlakem se dostanete do Sedmihorek, do kempu, kde je možnost občerstvení i ubytování v chatkách či ve stanu a pískovcové koupaliště - rybník. Odtud vyrazíte kolem brány na konci kempu, kde se dáte vpravo a pojedete po lesní kamenité cestě až na asfalt. Silnici, po které se vydáte vzhůru doleva až na parkoviště pod Valdštejnem.

Odtud dále serpentinami až na samotný Valdštejn (v kiosku možnost občerstevní). Po zpevněné silnici Zlatou stezkou Českého ráje, kde musíte dávat největší pozor na turisty, kočárky, děti a psy, kolem Arboreta a několik odboček na vyhlídky na skalní město i horolezecký skalní hřbitov (vše po levé straně) na zámek Hrubá Skála. Zde je možnost občerstvení v kiosku nebo restauraci.

Odtud po asfaltové silnici přes Vidlák (hospoda), kde můžete vidět hnízdící volavky do Troskovic a nahoru až k samotným Troskám. Odtud se můžete vrátit stejnou cestou až na křižovatku před Hrubou Skálou a vydat se doprava dolů, kde je dnes možnost vidět po vykácení kusu lesa zámek s kapličkou a odbočit doleva kolem sochařství k Dračím skalám a sjet do Lázní Sedmihorky (možnost občerstvení v kiosku nebo v restauraci) a dále jet přes kiosek u koupaliště podél lesa zpět do kempu.

Hrubá Skála - renesanční zámek, ležící na pískovcových skalách. Naproti hotelu Hrubá Skála je kostel sv. Josefa. Pokud projdete po mostě s písk. Sochami podloubím, dostanete se na nádvoří s vyhlídkou na Trosky a Kozákov.

Sedmihorky - v 19. století založeny vodoléčebné lázně, v okolí lázní je několik pramenů s kamennými deskami s výbornou pitnou vodou.

Trosky - zřícenina hradu postaveného ve 14. století na čedičových skalkách. Zbyly dvě samostatné věže - vyšší Panna a nižší Baba. Staly se symbolem Českého ráje.

Valdštejn - hrad byl založen ve 13.století a obýván do zač. 16. století. K hradu se dostanete cestou přes kamenný pískovcový most s několika barokními sochami. Za vstupní branou na hrad je upravená kaplička sv. Jana Nepomuckého. Valdštejn nyní slouží jako poutní místo turistů, na svatební obřady a konají se tu i šermířské hry ad.