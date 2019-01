Cold Cold Nights vydali první desku (The) Last Summer v březnu 2017. Debut skupiny poskládané kolem Jakuba Jiráska (dříve vystupujícího pod pseudonymem J) vypráví příběhy osamělých mileniálů potýkajících se s tradičními koncepty genderových rolí, národní příslušnosti a se vztahy na dálku. Vyzdvihuje hodnoty přátelství, soudržnosti a empatie.

“S kapelou hrajeme už od roku 2014, ale poměrně dlouho jsme hledali výraz a témata, která bychom chtěli zachytit na své první desce. Zpíváme a hrajeme o naší generaci, která je výjimečná tím, kolik má před sebou možností, jež s sebou ale nesou i nebývalou míru zodpovědnosti a destabilizaci hodnot, na kterých byla celá západní kultura postavena,” vysvětluje frontman kapely Jakub Jirásek.

Cold Cold Nights tvoří čtyři členové, z nichž každý hraje na několik nástrojů. Kromě obvyklé instrumentace využívají také například dechové nástroje, akordeon nebo zvonkohru. Bohatý zvuk je pečlivě zaranžován do písní s intimní atmosférou a pestrým dynamickým rozsahem, zvukově se Cold Cold Nights pohybují někde na pomezí post rocku, indie folku a ema, aniž by ovšem popírali smysl pro melodii a čitelnost jednotlivých písní. Ačkoliv se jedná o debutovou nahrávku, skupina Cold Cold Nights má za sebou již poměrně pestrou koncertní dráhu, čítající desítky koncertů po ČR i Evropě. Jejich živá vystoupení podtrhuje citlivý světelný design scénografky Natálie Rajnišové.

Album (The) Last Summer vznikalo v létě 2016 v malých pražských studiích u Tomáše Havlena a Lukáše Lukáše. O mastering se postaral Joe Lambert, který má na kontě spolupráci s americkými kapelami jako jsou The National, Antlers, Cloud Nothings nebo Animal Collective. Album vyšlo 12. března 2017 na LP, CD a digitálně, pod hlavičkou DIY labelu Black Pear a kolektivu Miro a bylo nominováno na ceny Apollo a Anděl (kategorie Alternativa).

