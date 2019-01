Dáša Voňková - Hostina

Nejoriginálnější česká písničkářka i s novým albem! Album Dagmar Voňkové nazvané Hostina vyšlo 9 let po předchozí nahrávce. Písničkářka na něm otvírá další, dosud neznámé polohy.



,,Energicky rozvibrovaná ruka, která v podivuhodné rychlosti "zametá" struny kytary, je tím prvním, co slyšíme na albu Hostina. Po devítileté pauze se tak s novou nahrávkou vrací Dagmar Voňková. Na scéně je od 70. let, dnes ji zná širší publikum než jen to písničkářské − v povědomí jsou její úspěchy ve Skandinávii a Japonsku. Přes to všechno je třeba vnímat novou desku jako samostatnou výpověď: rok před sedmdesátinami jí Voňková otvírá další, dosud neznámé polohy.



Když cenzura poslala do stoupy společné album písničkářského sdružení Šafrán z roku 1977, Voňkové z padlých snímků vyšel aspoň singl. Kritikové z časopisu Melodie mu dali výroční cenu: Chlapci na tom horním konci jsou dodnes krásně podvratnou výpovědí šenkýřky, která udala Jánošíka a zpěvem s čardášovým i soulovým tahem se alibisticky obhajuje."

