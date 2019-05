Den dětí v zoo

1. června pořádá liberecká zoo den dětí. Začátek bude v 10 hodin. O zábavu se postarají maldí hudebníci z organizace Hudební mládež v rámci již tradičního festivalu Duhová bouře. Mladí umělci na šesti stanovištích rozmístěných po celém areálu zoo návštěvníkům představí různá hudební, divadelní a taneční vystoupení. Chybět nebudou ani zábavné tematické workshopy pro děti a interaktivní soutěž. Všechny děti do patnácti let dostanou tento den od liberecké zahrady dárek v podobě volného vstupu do zoo. Všechny děti do 15 let mají vstup zdarma, pokud jsou v doprovodu s dospělou osobou.