Den evropského dědictví

Společné dědictví, společné hodnoty“

17 zajímavých památkových objektů po celém městě se otevře

v tento den návštěvníkům. V řadě z nich bude probíhat doprovodný program – komentované prohlídky, kvízy či dokonce tančírna. Chybět nebude ani upomínková exhibiční ražba. Novinkou letošního roku je zpřístupnění Kantorovy vily, do které je nutné si předem zajistit časovanou vstupenku (k dispozici v turistickém infocentru).

Po celý den bude městem projíždět historický autobus a propojovat otevřené památky.

PROGRAM:

9–17 hodin (pokud není uvedeno jinak)

1. Kostel sv. Anny, Kostelní ulice

• výstava Z Jizerských hor do Českého ráje (výtvarná díla)

2. Dům J. a J. V. Scheybalových, Kostelní ulice

• výstava Ze staré školy (v Památníku Scheybalových)

• výstava Svět Josefa V. Scheybala (v Městské galerii MY)

3. Městská knihovna, Dolní nám., 9–16.30 hodin

• zábavné úkoly a prvoregistrace zdarma (v oddělení pro děti

a mládež)

13 h. Jsem obyčejný vesnický kluk z Lučan – přednáška Jitky Noskové u příležitosti stého výročí zvolení K. R. Fischera starostou Jablonce (audiovizuální sál)

4. Muzeum skla a bižuterie

• výstava Zdeněk Lhotský

• výstava Jablonec nad Nisou – mincovní město české republiky

1993–2018

• stálé expozice Nekonečný příběh bižuterie a Čarovná zahrada – České sklo sedmi století

5. Nová radnice, Mírové náměstí

• radniční věž

• obřadní síň, předsálí, salonek

• výtah páternoster v provozu

• sekretariát a pracovna primátora

• RADNICE SLAVÍ!

85 let od otevření veřejnosti

13 h. Dobová tančírna – Jazztet ZUŠ a D..Swing

14 h. Dobová tančírna – orchestr Vladimíra Vláška / D..Swing

15 h. setkání primátora Petra Beitla se starostou K. R. Fischerem 15.15 h. předávání jablka kolem radnice – pokus o zápis do České knihy rekordů

15.50 h. Izerína – pěvecký sbor seniorů

6. Kino Junior, ulice Jiráskova, 10–14 hodin

• prohlídka foyeru kina a kinosálu

10 h. filmbrunch

12 h. film Víno nás spojuje

14 h. degustace vína (vstupné)

7. Střední uměleckoprůmyslová škola, Horní náměstí (vstup průchodem z Kubálkovy ul.)

• upomínková exhibiční ražba

• prohlídka dílen, historických strojů, ryteckého vybavení

• výstava prací studentů

8. Kostel Dr. Farského, náměstí Dr. Farského

• prohlídka lodi kostela a kolumbária (s průvodcem)

11–12 h. varhanní hudba v podání Jiřího Svatoše

9. Městské divadlo, Liberecká ul., 14–17 hodin

• prohlídka jeviště, zvukové a světelné kabiny s výkladem

• v době příprav na představení uvidí diváci stavbu scény

15 h. vernisáž výstavy „Tajuplný svět Žanety Elisové

19 h. ochotnické představení Legenda o lesích a lidech (vstupné)

10. Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, Horní náměstí

• prohlídka interiéru kostela

13–15 h. prohlídka kůru s průvodcem, o varhanách a jejich záchraně

11. Kaplička sv. Anny, Palackého, 9–14 hodin

• instalace k historii Mšena

12. Kostel Nejsvětější Trojice ve Mšeně, ulice U Kostela

• prohlídka interiéru kostela a věže (k hodinám)

13. Kostel Povýšení sv. Kříže, nám. B. Němcové

• prohlídka nově zrekonstruovaného interiéru kostela (s průvodcem)

14. Kostel Seslání Ducha svatého, ulice Pod Vodárnou

• prohlídka interiéru kostela a věže

15. Dům česko-německého porozumění, ulice Čs. armády

• historické snímky z Rýnovic

• korálková dílna s Lídou Dutou

• tradiční dobové občerstvení

16. Sokolovna, Tyršovy sady

• prohlídka od sklepa až po věž

9.30–15 h. pohybové aktivity

Z pohádky do pohádky pro nejmenší, Opičí dráha pro školáky, Otestuj svou kondici pro dospělé (cvičební obuv s sebou)

17. Kantorova vila, ul. Palackého

• volně přístupná zahrada

• prohlídky interiéru pouze s časovanou vstupenkou (nutno vyzvednout si předem v turistickém infocentru, Kostelní 1/10

ve dnech 12. a 13. 9., 9–17 hodin, do vyčerpání kapacity)

HISTORICKÝ AUTOBUS

Po celý den bude městem projíždět historický autobus, který propojí otevřené památky

RODINNÁ POZNÁVACÍ TRASA S ÚKOLY

9–16.30 hodin

Radnice, Městská knihovna, Muzeum skla a bižuterie, Dům Jany a Josefa V. Scheybalových

Dětská verze putování po památkách letos připomene prvorepublikového starostu Karla. R. Fischera a stavbu nové radnice,(pracovní listy k dispozici na všech stanovištích, odměnu lze vyzvednout do 17 hod. v Domě J. a J. V. Scheybalových po absolvování všech stanovišť v libovolném pořadí)

www.jablonec.com

KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA

10–11 hodin (sraz před OC Central u plastiky Žena s nákupem)

procházka po umění ve veřejném prostoru (v doprovodu Jana Picka, spolek PLAC), www.placjablonec.cz