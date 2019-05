Den rodiny Nadoraz - piráti a námořníci

Čeká na vás spousta zábavy a atrakcí a nikdo se nebude nudit!

Planetárium, koloběžky, Paddleboardy, kanoe, rafty, obří bubliny, vodní mlýnky, laserová střelnice, bungee running, Bumparball koule, skákací hrad, tvoření, malování na obličej i na trička, štěstíčka, živá hudba, taneční workshopíky, Replyšákování, soutěže, žravá výtvarka a spousta dalšího.

Zná to asi každý, kdo má děti... plyšáci se doma hromadí a hromadí... občas je nutné udělat trošku čistku! a tak pojďte vyčistit pokojíček pro dobrou věc! ČČK na naší akci příští neděli u prutu bude spolu s vámi REPLYŠÁKOVAT! Jde o přešívání plyšáků a dělání z nich zcela nových, netradičních, jedinečných! Plyšáky můžete nosit příští týden do Vikýře a nebo je přinést přímo na akci Den Rodiny k Prutu (od 14 ti hodin) a darovat je u Červeného kříže. Ti, co se nestihnou zpracovat přímo na akci budou putovat do replyšákové dílny a pak poputují k dětem na akutní příjem... Přijďte podpořit dobrou věc! A dát plyšákům ještě jednu šanci!