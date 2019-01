Dětský den s vílou Izerínou na Jizerce – 8. ročník

Každé hory mají svého ochránce. Tak nám to nedalo a začali jsme pátrat po tom, koho uctívali v Jizerských horách naši předkové. Jedna pohádková bytost tu je od velmi dávných časů. Je to víla Izerína.

Jmenuje se podle řeky Jizery, která v Jizerských horách pramení a jejíž původní keltský název „Isar“ – „Iser“ vysvětluje, jak ke jménu víla přišla. Pověst o křehké víle byla napsána již mnoha spisovateli a převyprávěna mnoha pamětníky i poutníky, kteří ji i na vlastní oči spatřili.

Chcete-li ji potkat i vy, musíte se vydat do Jizerských hor. Určitě ji na první pohled poznáte. Ukazuje se však pouze těm, kteří se chovají k našim horám a přírodě laskavě a uctivě.

Víla je bytost, která má spousty práce s ochranou našich hor, s napomínáním neslušných návštěvníků a s dáváním pozor na všechno a na všechny tak, aby bylo vše v souladu s řádem „Matky přírody“.

Rozhodli jsme se, že období rovnodennosti a začínajícího podzimu je tím nejlepším časem, kdy můžeme víle za její celoroční práci a ochranu malou slavností poděkovat, ještě dříve, než usne zimním spánkem zachumlaná pod bílou peřinou.

Takto vznikl Dětský den pořádaný ve staré Sklárně na Jizerce, v nejkrásnější a nejvýše položené osadě Jizerských hor, pod horou Bukovec, kde sídlí naše ochránkyně.