Dobromyslný blanokřídlý drak

Tvorba/instalace papírové sochy



OBŘÍHO DOBROMYSLNÉHO BLANOKŘÍDLÉHO DRAKA

Lepidus hymenopterorum draconis - Cocincinus Aix



na pozemku mateřské školky v Rychnově u Jablonce nad Nisou jako symbol radosti ze spontánní tvorby a spolupráce:-).



Projekt je podpořen fondem kultury a cestovního ruchu statutárního města Liberec



Vyzýváme všechny bez věkových a jiných rozdílů i náhodných kolemjdoucích ke společné performance.



​​​Draka budeme vytvářet z papíru, kartonů, krabic/recyklace již použitého papíru.

Picture

Dopoledne dostavíme tvar/základní konstrukci a oblepíme ho papírem, odpoledne pod vedením a dle návrhu pomalujeme.



Barvy jsou vodě-odolné a jdou hůře dostat dolů, tedy doporučujeme pracovní oděv.



Materiál v podobě papíru, krabic, barev a atd...dodáme.

Pokud ovšem máte doma něco z výše uvedeného a nutně se toho potřebujete zbavit. Dejte nám vědět/spotřebujeme.



Společná tvorba draka z papíru je úžasná forma odrelaxování se a máme již zkušenost s tím, že spojuje lidi dohromady.

Naučíte se zde práci s papírem a jak přístupovat ke stavbě velkých soch.

Věříme, že si to s námi užijete:-). Těšíme se na společný originální a nevšední zážitek!



Cena workshopu stavby velkého draka: 1 200,- Kč/ 10 hod./os

Pokud si s sebou přivedete děti - příplatek na děti do 7 let: 150,- Kč/1 den/1 dítě

Děti nad 7 let stejně jako dospělí: 1 200,- Kč/ 10 hod./os



DOPROVODNÝ PROGRAM:

10:00 - 12:00/14:00 - 16:00 Divadelní improvizace s A. Štěpánovou:

100,- Kč/1 hod./1 os



10:00 - 12:00/14:00 - 16:00 workshop tvroby malých draků s Lucií:

100,- Kč/1 hod./1 os



ODPOLEDNÍ VYSTOUPENÍ:

16:00 Divadelní vystoupení Dračí pohádka: 40,- Kč

17:00 Taneční vystoupení Lucie - zdarma



Akce se připojuje k Týdnu uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby, , http://amaterskatvorba.cz/



Kontakt a rezervace:

Tel.: 605 936 120, 608 126 862

bezmezer380@gmail.com

www.bezmezer.weebly.com