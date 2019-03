Don Airey & Friends - One of a kind tour 2019

Hráč na klávesové nástroje a současný člen skupiny Deep Purple propagující své zatím poslední album „One of a Kind“ společně se svými přáteli na jarním evropském turné.

Don Airey patří v rockovém světě již hezkou řádku let mezi nejznámější a nejzaměstnanější klávesisty. Byl nejen členem několika zásadních kapel rockové historie (Collosseum II, Rainbow, dnes Deep Purple), ale s jeho jménem se můžeme setkat na obalech desek takových souborů, jako jsou Black Sabbath (album Never Say Die), Whitesnake (Whitesnake, Slip of the Tongue), Judas Priest (Pain Killer), Ozzy Osbourne (Blizzard of Ozz, Bark at the Moon) a mnoho a mnoho dalších. Celkem se podílel na vzniku víc než 300 alb. Vždy rád spolupracoval se špičkovými kytaristy, jejichž sóla dokázal zajímavým způsobem podbarvit a zároveň doplnit svým sólem. Nejčastěji ho najdeme po boku Garyho Moora, v dobách Rainbow to byl Ritchie Blackmoore, dnes Steve Morse a v Donově projektu je to Simon McBride.

Jeho hlavním nástrojem jsou varhany Hammond A100, jejichž zvuk ve spojení s Leslie bednou patří k základním atributům klasického hard rocku. V jeho koncertní výbavě však nechybí ani značky Kurzweil a Moog. Ostatně syntezátory provázely Dona celou jeho kariéru. Stačí si poslechnout klávesové ďábelské běhy na albech Collossea II nahraných již v polovině 70. let nebo nezapomenutelné intro ke skladbě Mr. Crowley od Ozzyho Osbourna.

Donova současná kariéra v Deep Purple je dostatečně známá. V době, kdy kapela nehraje, obráží tento neúnavný muzikant svět s partou svých kamarádů, kterou v současné době tvoří: Carl Sentance – zpěv (dnes též skupina Nazareth), Simon McBride na kytaru (kapelník svého vlastního bandu), Laurence Cottle na basu (známý především jako producent, ale také z alba Headless Cross od Black Sabbath) a Jon Finningan na bicí (studiový hráč a učitel). Repertoár souboru tvoří průřez Donovou kariérou. Uslyšíme tedy vzorky z let sedmdesátých (Collosseum II), osmdesátých (Rainbow), devadesátých (Gary Moore) a zkrátka nepřijde ani současnost (Deep Purple a především nové autorské album One of a Kind).

Příznivci klasického hard rocku by si neměli nechat ujít příležitost vidět mistra svého nástroje zblízka.