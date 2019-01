Drábské světničky - skalní pevnost v Českém ráji

Bývalá skalní pevnost Drábské světničky se vypínala na okraji plošiny skalního masivu u čedičového vrchu Mužský nedaleko Mnichova Hradiště. Drábské světničky patří mezi nejvyhledávanější místa Českého ráje, a to především kvůli dalekému výhledu do okolní krajiny.

Opevněné sídlo, tyčící se 86 –141 metrů nad údolím, bylo podle archeologických pramenů založeno někdy ve druhé třetině 13. století, v průběhu výrazné kolonizační aktivity hradišťských cisterciáků. Drábské světničky s blízkou Klamornou a opevněním Staré Hrady u Příhraz alespoň zpočátku plnily funkci strážních bodů, střežících klášterní území i část důležité pojizerské stezky. Početné archeologické nálezy dokládají existenci hradu až do 14. století, jen nevýrazně dokládají využívání lokality v 15. století, kdy je uvažováno o obnovení hradu během husitských válek.

V současné době je tato bývalá pevnost jedním z nejnavštěvovanějších míst kraje, protože nabízí úchvatné výhledy do nádherné krajiny Chráněné krajinné oblasti Český ráj, která byla v roce 2005 vyhlášena geologickým parkem UNESCO.