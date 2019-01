Eric Steckel (USA)

Tvrdý rock a blues té nejvyšší kvality v podání jednoho z největších kytarových talentů posledních let.

Kytarista, zpěvák a skladatel Eric Steckel patří k těm, kteří již v raném dětství vzali do svých rukou kytaru a s její pomocí se pokouší dobýt svět. O hudbu se zajímal v době, kdy ještě nosil plínky. Jeho první kytaroví hrdinové byli S.R. Vaughan, Jimi Hendrix, B.B. King apod.

První album „A Few Degrees Warmer“ z roku 2002 vydal ve svých 11 letech a nutno podotknout, že nezůstalo bez povšimnutí tradičně naladěných bluesových fanoušků. Obsahuje totiž živě nahrané standardy a několik původních skladeb. V roce 2003 na jednom z mnoha festivalů byl představen Johnu Mayallovi, se kterým následně vystupoval na jeho turné po Skandinávii. V roce 2005 se pak Eric objevil jako host na Mayallově albu Road Dogs v písničce „Chaos in the Neighborhood“.

Od té doby však uteklo hodně vody a mnohé se také změnilo. Světlo světa spatřila řada zdařilých, většinou původních, nahrávek, které zaujmou příznivce hudby přelomu 60. a 70. let. Zatím co předposlední album „Black Gold“ z roku 2015 se hrdě hlásilo k tvrdší linii klasického rocku, někteří hudební znalci dokonce začali hovořit o jakémsi „blues metalu“, letošní „Polyphonic Prayer“ je návratem ke klasickému bluesovému repertoáru. Z deseti písní jsou pouze čtyři původní, zbytek alba tvoří převzaté melodie od takových velikánů jako jsou Morganfield, Hill/Gibbons, Hathaway, B.B. King, ale najdeme tu nečekaně také taneční hit od dua Schulz & Scibilia. Samozřejmě vše patřičně okořeněné výraznými Ericovými kytarovými sóly. Nadšené posluchačské recenze hovoří o mistrovském kousku, který si každý zamiluje. „Ještě že ho mám na CD. Kdybych ho měl na vinylu, už by bylo prodřené.“

Fanoušci delších kytarových sól si na koncertě přijdou na své. Pouze kytara, kabel a zesilovač. Žádné zbytečné efekty. Tak se hraje pravý rock and roll.