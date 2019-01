Originální parafráze na jednu z geniálních her velkého alžbětince. Svižná a originální komedie především o všem, co v Hamletovi přímo není, ale co by tam být mohlo a někdy i mělo. O tom, co si postavy říkají a jak jednají v zákulisí původní hry.

Veselohru v brechtovském stylu od Ivana Vyskočila představí DS Pohoda z Hrádku nad Nisou.