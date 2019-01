Hrad Šípkové Růženky najdete na severu

Hrad Grabštejn čnící na skalnatém kopci nad obcí Chotyně nedaleko Hrádku nad Nisou je poprvé zmíněn v listině z roku 1286, kde je jako majitel hradu uveden Ota II., purkrabí z Donína a na Grabštejně.

Grabštejn kdysi střežil místo, kde se stýkají hranice tří států, České republiky, Německa a Polska. V nedávné minulosti jej potkal osud zámku Šípkové Růženky a téměř zarostl křovinami. Do původní krásy však nerozkvetl po jediném polibku, ale díky tvrdé práci restaurátorů.

Na hradě Grabštejn vás čeká kromě prohlídky interiérů také renesanční kaple sv. Barbory a gotické sklepení, krásnou vyhlídku umožňuje hradní věž. Nádherný panoramatický výhled do kraje se před vámi otevře i při pohledu z věže hradu Bezděz, který se jako jeden z mála českých hradů dochoval v původní, čistě gotické podobě. Neobyčejnou řadou záhad a tajemství je obestřen hrad Houska; legendy o průrvě do pekla, která se má nacházet ve studni nebo v hradní kapli, zná možná víc lidí, než kolik jich nenápadný renesanční hrad vidělo na vlastí oči.

Našim malým návštěvníkům nabízíme speciální hravé dětské prohlídky - a to jak pro jednotlivé rodiny, tak organizované školní výlety.

Dospělí120 Kč

Mládež 6-15 let, studenti 15-26 let, senioři nad 65 let 80 Kč

Rodinné vstupné (max. 2 dospělí a 3 děti) 320 Kč

Děti do 6 let zdarma