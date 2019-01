Ivan Hajniš v Jizerkách

Adventní blues od polárního kruhu.

Ivan Hajniš – frontman a zakladatel legendárních The Primitives Group, který žije ve Švédsku a svět jej zná pod jménem Ian Van Harpman. Legenda, která přijede zahrát se svojí bluesovou kytarou a harmonikou do hospůdky U Voborníků / Albrechtice v Jizerských horách.

Ivan Hajniš Je český bluesový zpěvák, kytarista, hráč na foukací harmoniku a v neposlední řadě legenda československého undergroundu.

Ivan Hajniš, hvězda prvních dvou ročníků Beatového festivalu, je zapsán do historie českého bigbítu jako frontman The Primitives Group, první udergroundové kapely v Evropě, jedné z nejúspěšnějších a nejoriginálnějších českých rockových kapel 60. let.