V letošním roce 2018 je to právě 25 let, kdy byla založena společnost Česká mincovna. Jablonec nad Nisou se od té doby může pyšnit titulem mincovní město. K tomuto výročí jsme připravili v Kabinetu mincí a medailí ve stálé expozici bižuterie unikátní komorní výstavu s názvem „Jablonec nad Nisou – mincovní město České republiky (1993-2018)“. Každoročně do muzejní sbírky získáváme ukázky všeho, co v průběhu celého roku Česká mincovna v Jablonci nad Nisou vydala. Spravujeme tak kolekci, kterou se nemůže pochlubit žádná jiná sbírková instituce v zemi.