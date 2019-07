Jablonec z ptačí perspektivy

Přijďte se podívat na Jablonec a Jizerky z výšky! Věž je vysoká 51 m a za jasného počasí je z ní vidět až na Ještědský hřbet, Jizerské hory nebo Císařský kámen.



Sraz v přízemí jablonecké radnice ve všední dny v každou celou hodinu (po a pá 10-16, út a čt 10–15, pá 10-14 h) .



Rezervace pro skupiny na telefonu 774 667 677

vstupné:

dospělí – 20 Kč

děti, studenti, ZTP, senioři – 10 Kč

do 6 let, nad 70 let, pedagogický dozor – zdarma



Upozornění:

Výstupy nejsou vhodné pro vozíčkáře a méně pohyblivé návštěvníky. V budově radnice se

sice nachází bezbariérový výtah, ale v samotné věži je potřeba zdolat 116 schodů!



Těšíme se na vaši návštěvu.