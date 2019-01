Kamarádi, přátelé - opět pro Vás budeme mít chutné občerstvení různého druhu, kryté i nekryté zázemí, přátelskou a odpočinkovou atmosféru ke konci prázdnin a co hlavně? Poněvadž to bude již 5. jubilejní ročník tak i nějak té málo muziky.... Nebudou se o moc lišit již zajetým šlágrem ale budou to opět 4 kapely, co zde ještě nehrály, se kterými už máme vše domluvené, podepsané a už se na Vás těší.