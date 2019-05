Jablonecká radnice_Putovní výstava „Rekreace za ROHem“

Výstava tvořená formou 14 panelů dorazí v květnu 2019 do Čech a to přímo na jabloneckou radnici, kde zahájí své putování po regionu. Svým obsahem výstava mapuje vývoj cestovního ruchu v Jizerských horách a západní části Krkonoš a to na české i polské straně. Připomeneme, jak tenkrát vypadala místa jako Královka, Weberova bouda, Orle, Jizerka, Vosecká bouda, Chata Szrenica a další turisticky oblíbená místa. Nechte se přenést v čase a porovnejte známá místa tehdy a dnes.

Výstava se pokouší porovnat, jak se žilo, rekreovalo i pracovalo návštěvníkům a obyvatelům hor před dávnými i nedávnými lety a dnes. Blíže se zaměřujeme na porovnání dnešního turistického světa s tím před rokem 1989, protože jsme z doby před pár desítkami let už hodně zapomněli. A mnoho z klíčových věcí i každodennosti se za tu dobu změnilo.

Harmonogram

06.05. - 30.05.2019 Magistrát města Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 19, Jablonec n.N.

03.06. - 28.06.2019 Výstavní síň MěÚ Rychnov nad Nisou, Husova 490, Rychnov u J.n.N.

01.07. - 31.07.2019 Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec 2

05.08. - 28.09.2019 Informační centrum Josefův Důl, Josefův Důl 210

1.10. - 30.11.2019 Kino Jas Járy Cimrmana, Krkonošská 476, Tanvald

Více o výstavě na http://www.30rocku.cz/cs/akce/rekreace-za-rohem-putovni.html.

Akce je realizována z česko-polského mikroprojektu "30ro(c)ků bez opony", financovaného z programu Interreg V-A Česká republika-Polsko z Evropského fondu pro regionální rozvoj, prostřednictvím Euroregionu Nisa. Partenerem projektu je kulturní centrum „Przystań Twórcza“ v Jelení Hoře.