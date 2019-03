Jarní detoxikace

"Jdeme na to! Za týden budeme bez jedů, o deset kilo hubenější a připraveni do plavek..." NE. Na internetu sice najdete 227 tisíc návodů na "ZARUČENĚ" a "RYCHLE", ale ono to takto nefunguje a můžeme si ublížit. Co tedy dělat?

Na jaře je skutečně ideální čas zbavit naše tělo nashromážděných jedů. Česká příroda nám nadělila mnoho zelených pokladů: čerstvé jarní bylinky a naklíčená semena.

Sestavíme si jarní jídelníček plný bylin, nastartujeme metabolismus a dodáme si novou energii.

Řekneme si vše potřebné o detoxikaci, opět s výživovou poradkyní Mgr. Helenou Chytrovou.

Cena workshopu je 490 Kč, rezervace předem.

Po absolvování semináře obdržíte certifikát.