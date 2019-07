JBC 4X Revelations 2019

JBC 4X Revelations, závod ve fourcrossu horských kol, je zpátky v Jablonci a to už po sedmé! A i letos se můžete těšit na obrovskou show a to nejen v podání hlavního závodu, plného špiček bikové fourcrossové scény, které si to rozdají loket na loket na nejtěžší trati světa, ale také nadupané, již legendární afterparty!

Finále závodu světové série horských kol ve fourcrossu, JBC 4X Revelations, proběhlo 15. července v bikeparku v Jablonci nad Nisou.

Obhájí domácí rider Tomáš Slavík i tentokrát své zatím nepokořené vítězství? Rozjedou to kapely i DJs tak, jak je na Dobré Vodě zvykem? To vše se dozvíš už za pár dní, tam musíš být! Jsi v Austrálii, ve vesmíru nebo v nemocnici a nemůžeš dorazit? Pak sleduj live přenos na youtube a FaceBooku! Po úspěšných dvou ročnících se i letos ze svahu spustí mladí bikeři (v kategorii do 13ti a od 13-16let do ročníku narození 2003 včetně) v rámci dětského vloženého závodu Revelations KIDS Event, který se pojede po páteční kvalifikaci hlavního závodu. Osvědčil se také Revelations BIG AIR contest, takže ani letos nepřijdete o freestyle ridery, kteří přímo nad vašimi hlavami vyšvihnou ty nejšílenější triky!

A nebudou jediní, tu největší air show přilétne ve svém akrobatickém speciálu předvést Martin Šonka, vítěz závodu Red Bull Air Race a mistr Evropy. Kdo nezažil, nepochopí. Novinkou je letos i tribuna, která bude umístěna na vrchní části kopce a vejde se na ni až 200 diváků! Ve čtvrtek 18. července je na programu oficiální trénink, v pátek kvalifikace a v sobotu hlavní závod.