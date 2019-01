"Jedna noc" již po 4. v libereckém kraji a tentokrát na všemi dobře známé Střelnici, je to unikátní projekt párty který si zaslouží Vaši pozornost, vybrali jsme to nejlepší co sever v poslední době vyprodukoval a přivezli na jedno místo. Projekt "Jedna noc" je zaměřen na všechny lidi co se rádi baví a seznamují s ostatními.



DJs:

SNBM

ILLYA

Toomitch / michcal

Johnny Caress