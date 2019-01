Srdečně Vás zveme na první Jilemnický bleší trh, který se uskuteční v sobotu 16. září 2017 od 9 do 13 hodin. Přijďte prodávat, nakupovat nebo jen pobýt na farní zahradě sboru Českobratrské církve evangelické.



Máte-li doma nepotřebné věci, které by mohly posloužit někomu jinému, přijďte se zúčastnit. Stačí vám pouze deka či plachta, kde své věci vystavíte. Můžete si vzít i skládací židli, stolek nebo věšák na ramínka, pokud prodáváte šaty, halenky, sukně či podobné. Pro všechny případy (indiánské léto je vrtkavé povahy) se může hodit igelitová plachta na přikrytí vašich věcí.



K dobré náladě nám zahraje Petra Fišerová na flétnu a Celestýna Krausová na kytaru. Pro děti zde bude přichystán dětský koutek a další překvapení.



Připravena je bohatá bleší tombola, kam každý prodejce věnuje tři věci ze svého stánku a vy je potom můžete vyhrát. O občerstvení se postará sbor ČCE v zahradní kavárně, kde si budete moci pochutnat na domácích dobrotách.



Výdělek z této akce bude věnován Montessori škole Na horu v Jilemnici.



Vstup na trh je zdarma. Pokud chcete prodávat, prosíme o zaregistrování se na emailu: jilemnickyblesak@seznam.cz nebo na telefonu: 777 878 030. Registrační poplatek činí 50 Kč na místě, tři věci do tomboly, plus příspěvek 10% z tržby, jenž bude určen na výše zmíněnou podporu Montessori školy Na horu.