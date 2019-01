Jizerské hory - kolem přehrad, krajinou luk a vrchovišť na kole

Přijměte pozvání do nejsevernějšího pohoří České republiky, do kraje rozlehlých luk, vrchovišť a tajemných přehradních nádrží. Náhorní plošina tohoto pohoří, protnutá desítkami kilometrů úzkých asfaltových cest, je jako stvořená pro cykloturistiku.

Jako výchozí i cílové místo našeho výletu volíme železniční stanici Kořenov, která leží na jedinečné ozubnicové dráze Tanvald - Kořenov - Harrachov. Naše cesta se ubírá od kořenovského nádraží východním směrem, po cyklotrase č. 3085. Cyklotrasa asi po 1,3 km jízdy opouští silnici a pokračuje vlevo po místní komunikaci. Po dalších 200 metrech jízdy se s cyklotrasou č. 3085 loučíme a připojujeme se na cyklotrasu č. 3020, která je v terénu značena zeleným cykloturistickým značením. Naše cesta vede stále proti proudu řeky Jizery. Na cestě dlouhé 7 km musíme vystoupat přes 350 výškových metrů. Po vydatném stoupání se ocitáme na křižovatce cyklotras u chaty Pod Bukovcem a velkého parkoviště. My se vydáváme vpravo, po Jizerskohorské magistrále - cyklotrase č. 22. Zanedlouho přijíždíme do horské osady Jizerka. Místní horské chaty nám nabízí výborné možnosti občerstvení, k návštěvě láká také Muzeum Jizerských hor, které provozuje Český svaz ochránců přírody.

Po odpočinku v krásné horské osadě pokračujeme dále po cyklistické magistrále. Projíždíme národní přírodní rezervací Rašeliniště Jizerky (možnost procházky po naučné stezce) až se dostáváme na Smědavu. Zde odbočujeme vlevo, po silnici II. třídy č. 290. Brzy však tuto klidnou silnici opustíme, když u rozcestí U studánky odbočujeme vpravo. Pomalu stoupáme starou panelovou cestou a po pravé ruce máme druhý nejvyšší vrchol Jizerských hor - Jizeru (1122 m n. m.). Na rozcestí Na knejpě se můžeme občerstvit v malém kiosku. Kdo touží po klidu, zastávku odloží až k přírodní rezervaci Na Čihadle. Z malé vyhlídkové věže se nabízí krásný výhled na rozvodnicové vrchoviště. Hřebenovka nás dále přivádí ke skalní vyhlídce Krásná Máří, kde je nádherný výhled na město Hejnice s poutním kostelem Navštívení Panny Marie a na Frýdlantské cimbuří. Daleké výhledy do všech světových stran poskytuje blízký vrchol Ptačí kupy (1013 m n. m.), na který lze však vystoupat pouze pěšky (pěší výstup cca 600 metrů).

Po pokochání výhledy sjíždíme na Hřebínek (občerstvení), kde opustíme Jizerskou magistrálu a vydáme se vlevo po cyklotrase č. 3023. U Šámalovy chaty (lovecký zámeček Nová Louka) odbočujeme opět vlevo na cyklotrasu č. 3019. Příjemná cesta nás přivádí na rozcestí Pod Kristiánovem. Pro zájemce je možné v nedalekém Kristiánově navštívit Muzeum sklářství Jizerských hor. My se však vydáváme po cyklotrase č. 3021 k vodní nádrži Josefův Důl. Přehrada Josefův Důl je nejmladší přehradou Jizerských hor, byla vybudována na řece Kamenici v letech 1976-1982. Hlavním účelem přehrady je zásobování pitnou vodou, součástí přehrady je i malá vodní elektrárna.

Po prohlídce přehrady pokračujeme do Hrabětic, cyklotrasa č. 3020 nás přivádí do obce Josefův Důl. Zde je možné nasednout na vlak (trať č. 034 Josefův Důl - Smržovka) a výlet si tak zkrátit. Vytrvalejší cyklisty čeká prudký výstup k Protržené přehradě. Přehrada Desná byla vybudována v letech 1912-1915, za pouhých deset měsíců od kolaudace se však její hráz protrhla. Valícím se masám vody nestálo nic v cestě - katastrofa si vyžádala 62 lidských životů. Pozůstatky přehrady (zvláště šoupátková věž) ukryté v hustém porostu působí velmi tajemně. Po prohlídce bývalé přehrady pokračujeme po cyklotrase č. 3020. Ocitáme se v blízkosti další přehrady - vodní nádrže Souš, která byla postavena v letech 1911-15.

Od rozcestí Nad přehradou můžeme dále pokračovat po cyklotrasách č. 3020, 3018 a 22 až do Kořenova. Alternativně se můžeme vydat vpravo po silnici II/290, která vede po hrázi přehrady Souš až do Černé Říčky, kde odbočíme na silnici III. třídy směr Horní Polubný a Kořenov. Cílovým bodem je železniční stanice Kořenov, kde nasedáme do pohodlného motoráku Českých drah směr Liberec.