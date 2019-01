Jizerský prcek - květen 2018

Množí se nám rodiny s prcky, co rádi trénují svoje nově nabyté chodící schopnosti ??, ale 7 km v kuse neujdou. Jizerský prcek je tvárný, a tak nově bude možnost... absolvovat KRÁTKOU TRASU S KOČÁRKEM ?. Aby to bylo fér, musí prcek opravdu část trasy jít po svých a navíc dostane za použití kočárku penalizaci +30 minut (aby byly síly vyrovnané)! Trasa není pro kočárky primárně koncipovaná a počítejte s tím, že místy budete muset kočárek nosit ?️‍♂️. Je to váš případ? Tak už neváhejte a registrujte se