Kurz chůva do zahájení školní docházky

Rozsah: 160 hodin, 80 prezenčně + 80 praxe.

Termín : 7.5. - 30.6. 2019;

Výuka: Úterý, čtvrtek celý den a 2 x sobota;

Místo: Dům dětí a mládeže Vikýř, Podhorská 946/49,

466 01 Jablonec nad Nisou



Rozvrh: 2 x týdně odpoledne a každou druhou sobotu;

Možno absolvovat i při zaměstnání.

Cena: 14 800 Kč - vč. zkoušky.

KURZ MŮŽE PROPLATIT ÚŘAD PRÁCE JAKO REKVALIFIKACI.

ZDARMA MŮŽE BÝT KURZ PRO OSOBY, KTERÉ:

1) Jsou jako uchazeči o zaměstnání a vracejí se po mateřské/rodičovské dovolené, nebo pečují o děti do 15 let;

2) Je jim do 29 let a mají max. 3 roky od ukončení školy;

3) Jsou déle než 5 měsíců v evidenci úřadu práce.

Na dotaci není automaticky nárok.

Podmínkou je dokončené základní vzdělání a bez logopedické vady.

Vhodná kvalifikace pro práci v mateřské škole jako chůva - jako zástup pro nepedagogické zaměstnance, v dětské skupině, mateřském centru, nebo jako nezávislá chůva na živnost vázanou.

Obsah kurzu:

Poskytování první pomoci dětem.

Uplatňování metod a forem pedagogické práce.

Řešení nepříznivých výchovných situací.

Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi.

Dodržování etických principů při práci chůvy.

Orientace v pracovněprávních vztazích.

Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi.

Praxe v MŠ s dvouletými dětmi.

Zájemci obracejte se přímo na paní Evu Klazarovou : klazarova@kustod.cz, Tel: 776 157 157.