Kurz vaření indické vegetariánské vaření kuchyně

Kurzem povede Ondra, povoláním kuchař, lektor

S manželkou založil a vedl více jak pět let vegetariánskou jídelnu. Denně tak nasitil stovky strávníků, mj. i početné skupinky Indů, kteří si tuto jídelnu při pracovních stážích u nás oblíbili. Se svou kuchyní navštěvují festivaly, oslavy, akce a svatby. Dva roky vařil spolu s indickým kuchařem. Studoval ajurvédu, navštívil Indii. Nyní vede kurzy vaření vegetariásnké kuchyně zaměřené na indickou, ale i na světovou, či evropskou kuchyni.

Naučíme se vařit indiká karí, domácí sýr panýr, rýži basmati, která nelepí, čaj masala, indické polévky a mnoho dalšího. Budete znát tipy, triky, zdroje, postupy, recepty...



Co se bude vařit?

RED DAL KUTI MASALA indická polévka z červené čočky

VEGETABLE CURRY zeleninové karí, lehce pikantní

BASMATI RICE rýže, která se nelepí, voní a je velmi chutná PANEER CHEESE domácí sýr vyrobíme z čerstvého mléka

YOGURT RAJTA jogurtová omáčka s kořením a zeleninou

MASALA TEA indický černý čaj s mlékem a kořením

nebo

MANGO LASSÍ jogurtový nápoj, který je velmi oblíben



Co se bude probírat? Probírat budeme jak teorii, tak praxi, čas bude i na poznámky a zodpovězení všech dotazů. Dozvíte se spousty informací o Indii, její kuchyni, surovinách a koření. Zmíníme se i o základních prvcích ájurvédy v kuchyni i v životě.

Pro koho je kurz určen? Pro každého, kdo se chce jednoduše naučit vařit indickou kuchyni, kde i pokročilí si příjdou na své. Věk nerozhoduje.

Co s sebou? Všechno jídlo, co si uvaříme, si také sníme. Raději si prosím přineste kromě zástěry na vaření i nádobky na jídlo, možná budete moci donést domů i ochutnat.

A zakolik to všechno? 1 500 Kč, cena zahrnuje teorii, praxi, vč. vyzrazení všech receptů, tipy, triky, zdroje, jídlo, co sníme, čaj, spousty informací na i po kurzu…



PŘIHLÁŠENÍ: HUDRLIKONDREJ@SEZNAM.CZ, DALŠÍ INSTRUKCE NA E-MAIL