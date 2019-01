Ladybirds - 20 let

Naše kapela Ladybirds, mnoho let vystupující pod názvem Berušky, slaví 20 let od vzniku. Za ta léta jsme odehrály mnoho koncertů, festivalů, nacestovaly opravdu hodně kilometrů, zahrály mnoho písniček vlastních i převzatých...

.... těch 20 let je potřeba oslavit. Zvolily jsme městské divadlo, protože tam jsme ještě velký koncert neměly. A příjde nám ten prostor takový slavnostní. Tak doufáme, že nebudeme hrát pro prázdný sál a že nás přijdete podpořit svou účastí a oslavíte naše výročí s námi.

Pozveme si několik hostů, kteří si s námi zazpívají a zahrají.

Zatím Vám prozradíme, že se můžete těšit na hvězdu, která již mnoho let září na populární scéně mladých umělců.

přijede PETR BENDE.