Layla Zoe (CAN) Gemini tour 2018

Kanadská bluesově laděná rockerka přezdívaná „The Firegirl“ a její syrový pěvecký projev.

Neskutečná energie, chraplavý hlas a parádní show - to je Layla Zoe a její kapela. Pro svůj syrový pěvecký projev plný emocí bývá přirovnávána k pěvecké legendě Janis Joplin.

Layla se narodila koncem 70. let v kanadské Britské Kolumbii. Blues ji oslovilo již v raném dětství, za což může rozsáhlá sbírka gramofonových desek jejího otce. Zpívat začala v útlém věku a poprvé se na pódiu objevila právě s otcovým bandem, když jí bylo pouhých čtrnáct. Po vydání sedmi cd a napsání knihy poezie (Diary of a Firegirl), získala reputaci jako nejpracovitější mladá kanadská bluesová zpěvačka. Poté, co Layla v roce 2006 vyhrála soutěž Compo 10 Blues Writing ve Finsku, začala stále více navštěvovat evropská klubová a festivalová pódia a tím si vydobyla slušné renomé.

Letos dokočila své třinácté album s názvem "Gemini", nakterém předvádí dvě tváře své tvorby – akustickou a rockovou. V rámci aktuálního turné toto své dvoj-CD představí na dvou koncertech v Česku – v Bounty Rock Café v Olomouci a právě u nás Klubu Na Rampě v Jablonci nad Nisou!