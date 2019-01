Lednová aroma YIN jóga

Přišel nový rok, období přinášející novou naději, možnosti i začátky. Je to čas nových předsevzetí, přání, plánů i rozhodnutí. Příroda ještě hluboce spí a sbírá sílu na příchod jara a nové energie. Je to období hlubokého jinu. I my bychom si z ní měli vzít příklad a najít si čas pro odpočinek a relaxaci, abychom načerpali energii. Stále vládne element vody a v tuhle chvíli je nejvíce ohrožený náš močový měchýř, proto se na něj zaměříme a zároveň podpoříme naše záměry pro rok 2019.

Účinky jinové praxe budou umocněny přírodními esenciálními oleji, které nám pomohou jít v naší praxi hlouběji.

Těší se na vás Míša.

Kdy: pátek 11.1.2019

Čas: 18:45 - 20:45

Cena: 250 Kč

A co je vlastně YIN jóga?

Na rozdíl od powerjógy či dalších dynamických forem jógy se jedná o klidný, pomalý styl jógy. Jednotlivé ásány se drží poměrně delší dobu (většinou od 3 min déle) v uvolněné poloze, abychom mohli zacílit na pojivové tkáně těla – šlachy, fascie a vazy. Praktikováním YIN jógy se zvýší vaše pružnost a pohyblivost kloubů, sníží se hladina stresu ve vašem těle, zlepší se vaše výdrž a zvýší se váš celkový pocit pohody. Pomůže přeladit se z vnějšího světa do nitra, spojit se se srdcem, s přítomným okamžikem a napojit se na proud vnitřní samoléčebné energie. Používání esenciálních olejů dokáže tyto prožitky ještě zintenzivnit. YIN jóga nás učí věci přijímat a nechat plynout. Je to skvělý doplněk k dynamickým druhům jógy, vhodné pro všechny.

Podmínky rezervace:

Počet míst je omezen! Rezervujte si své místo včas přes rezervační systém, který najdete na www.mbjoga.cz. Rezervace je platná až po uhrazení částky 250 Kč buď převodem na účet 670100-2215174867/6210 (jako VS uveďte 04122018 a do poznámky uveďte Vaše jméno a přijmení) nebo hotově ve studiu v době veřejných lekcí dle našeho rozvrhu. V případě storna se uhrazená částka nevrací, výměna za jinou osobu je možná.