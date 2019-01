Lee Bidgood (USA/Slovensko/ČR)

Americký hráč na housle a mandolínu a učitel hudby Lee Bidgood má velice blízký vztah k Čechám. Spolu s režisérkou Sharou Lange zdokumentoval českou bluegrassovou scénu ve filmu Banjo Romatika a minulý rok na toto téma napsal knihu Czech Bluegrass – Notes from the Heart of Europe. Lee dříve vystupoval s bluegrassovými skupinami Steep Canyon Rangers a Big Fat Gap ze Severní Karolíny a hrál také na historické nástroje viola da gamba a barokní housle jako člen různých amerických skupin s historickým repertoárem. Vystupoval s českými kapelami Roll's Boys, G-Runs and Roses a Reliéf. V rámci letního turné se v Jablonci objeví s doprovodem svých českých a slovenských hudebních přátel.

Koncert se koná v rámci cyklu Město plné tónů. Akci financuje Statutární město Jablonec n. N.