Legiovlak – legionářské muzeum na kolejích opět vyrazil na pouť po Čechách, jeho další zastávkou v jubilejním roce 100. výročí vzniku Československé republiky bude Jablonec nad Nisou, kde ho můžete zdarma navštívit od 5. do 10. června. Legiovlak, pojízdné muzeum na kolejích Československé obce legionářské, připomíná 100. výročí boje československých legií za samostatný stát. Souprava historických vagonů, která vznikla za podpory Ministerstva obrany ČR a mnoha dalších institucí, projede do roku 2020 celou Českou republiku a Slovensko. V současnosti se Legiovlak skládá ze 13 zrekonstruovaných vagonů, jakými se desetitisíce čs. legionářů přepravovaly napříč Ruskem po Transsibiřské magistrále v letech 1918–1920. Připomíná, že vznik Československé republiky stál na životech a odvaze legionářů, kteří s myšlenkou samostatného státu Čechů a Slováku bojovali prakticky po celém světě a na všech bojištích první světové války.

Legiovlak představuje naši vojenskou historii široké veřejnosti. V roce, kdy si připomínáme 100. výročí vzniku naší republiky a konec jedné z nejstrašnějších válek všech dob, je návštěva Legiovlaku ideální příležitostí, jak si tyto významné události připomenout. Legiovlak má tu výhodu, že za ním nemusíte nikam cestovat a přijede až do vašeho města.

Expozice Legiovlaku je přístupná zcela zdarma ve všední dny od 8:00 do 18:00 a o víkendech od 9:00 do 19:00. Komentované prohlídky s průvodcem začínají hned ráno a opakují se v pravidelných hodinových intervalech. Každý návštěvník Legiovlaku může na místě zjistit, jestli měl legionáře mezi svými předky. Posádka v Plukovní prodejně dokáže hledat konkrétní osoby v databázi, kterou se i díky návštěvníkům daří doplňovat o fotografie, dokumenty, vzpomínky i hmotné předměty z pozůstalostí. Od výjezdu Legiovlaku v roce 2015 se takto podařilo doplnit na 5 000 karet legionářů. Novinkou letošní sezony je expozice věnovaná loutkovým divadlům československých legionářů, kterou poskytlo Muzeum loutkových kultur z Chrudimi. V promítacím voze, kde jinak běží ještě dokument o legiích, který jsme natočili vlastními silami, tak je nově 10 originálních marionet, se kterými hráli přímo na frontě italští legionáři bratři Kopečtí, pravnuci patrona českého loutkařství Matěje Kopeckého. Legionáři nebyli jen stateční bojovníci, ale uměli se postarat i o kulturu a zábavu ve svém volném čase, čímž si dobývali uznání a obdiv civilistů i spolubojovníků.