Chcete zažít ten pravý prázdninový mejdan plný skvělé hudby, výborných drinků a té nejlepší letní atmosféry? Tak přesně takový zážitek vás čeká na přelomu července a srpna na jablonecké přehradě. Sluneční lázně totiž 27. 7. budou hostit kapely par excelence, konkrétně se na akci, zvané ´Letní souznění na Slunkách´sejdou kapely Vltavín, Životu a ABBA Stars, které od 17 hodin rozezní oblíbené místo nejen Jablonečanů těmi nejlepšími letními peckami. Všechna tři seskupení budou hrát samozřejmě k tanci i poslechu, personál Slunek přidá ty nejlepší alko i nealko drinky, chybět nebudou oblíbené pochutiny a krom kuchaře se prý pilně připravuje i oblíbený papoušek, který se údajně chystá každého hosta osobně pozdravit.

Pokud patříte k těm, kteří chtějí vědět o účinkujících trochu víc, přinášíme vám i malé nahlédnutí pod kůži všech tří kapel.

Vltavím je liberecký acoustic big beat s Romanem Pirochem, Jiřím Šimkem a Davidem Turkem, který více než dvacet let hraje písně z vlastní dílny. Vydali pět CD a známí jsou nejen z hospůdek a klubů, ale i z festivalů, mezi něž patří Stodola Michala Tučného v Hošticích a další. Hráli s Wabi Daňkem, Václavem Neckářem, Věrou Martinovou, Jaroslavem Samsonem Lenkem a dalšími. Jejich koncerty se těší velké a neutuchající oblibě. V rámci prázdninové akce zazní průřez jejich tvorbou i novinky .

Životu je hudební skupina, kterou tvoří dle slov kapelníka normální kluci z Liberce. Radim Šlechta, Martin Sluka, Petr Malý a Vojta Peterka s sebou na Slunky přivezou ´rockem řízlý pop´, který prý spolehlivě rozparádí nejen je, ale i publikum. Kapela debutovala singlem Odnikud, který je příjemný, melodický a jak sami tvůrci říkají, lehký a vzdušný. Životu ho natočili ve studiu Resound, které se podílelo na tvorbě zpěvačky Lenny, nebo kapely Mirai. O tom, že se kluci na pódiu snaží zaujmout všemi možnými prostředky, že jsou jejich koncerty neuvěřitelně energické a hudba přitom příjemně melodická se můžete přijít přesvědčiti vy.

Posledním seskupením letní jablonecké parády je ABBA Stars, slavící letos patnácté výročí na scéně. ABBa Stars je tvořena Danem Dobiášem, Beatricí Todorovou, Michalem Vaňkem, Petrou Peterovou, Lucií Vaškových a Genny Ciatti. Od doby svého vzniku se postupně vypracovala až na dnešní post, kdy je jednou z nejúspěšnějších světových revivalových kapel, odehrála přes 1500 vystoupení u nás i v zahraničí a získala si respekt nejen posluchačů, ale i kritiků. Na svém kontě mají dvě CD, mnoho televizních vystoupení i zisk zajímavých ocenění, mezi nimiž nesmíme zapomenout na TF1 francouzské televize , a to v soutěži Nejvěrnější dvojníci světa. Koncert Abba Stars bude právem patřit ke zlatému hřebu prázdninové bombamusicparty. Zveme vás všechny, bude to stát za to. Letní souznění na Slunkách nabídne tu pravou prázdninovou party atmosféru.