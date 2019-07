Pro všechny, kteří rádi tráví letní čas aktivně, připravil Spolek jabloneckých dam a pánů za finanční podpory Statutárního města Jablonce nad Nisou a Libereckého kraje již 21. ročník letní dílny pohybu, tance a rytmu Léto tančí. Akce se uskuteční od pondělí 1. do soboty 6. července v jabloneckém Eurocentru.

Jako každoročně bude i letošní začátek jabloneckého kulturního léto patřit tanci a bubnování. Léto tančí, opět nabídne pestrý program plný zábavy a profesionálních lektorů jak pro přihlášené účastníky dílny, tak i pro veřejnost.

Prezentace všech účastníků se uskuteční v pondělí 1. července od 8.30 hod. u recepce Eurocentra (oficiální zahájení v 9.00 hod.), při níž se účastníci rozdělí do skupin dle své pokročilosti. Od pondělí 1. 7. do pátku 5. 7. budou probíhat pravidelně semináře vždy od 9.30 do 11.00 hod. a od 11.30 do 13.00 hod. Lektoři přizpůsobí semináře úrovni jednotlivých skupin. Sobota bude věnována nácviku Závěrečného večera. Absolvovat lze jak celou dílnu, tak i jednotlivé semináře. Lektory pro letošní ročník jsou Jiří Bouda, Lukáš Hojdan a Filip Staněk.

Léto tančí je určeno všem, kteří si chtějí zpříjemnit začátek léta a nechtějí za bohatými zážitky cestovat daleko. Podrobné informace a přihlášku lze nalézt na: www.letotanci.cz.