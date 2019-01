Lorenzo Thompson & Jan Kořínek & Groove

Maximální profesionalita, radost z hraní, rytmická smršť a divoká show černošského bluesového zpěváka a špičkových muzikantů.

Lorenzo Thompson, špička chicagské bluesové west-side scény, časovaná bomba z Chicaga patří mezi nejenergičtější a nejdivočejší představitele bluesového zpěvu.

„Vždycky jsem maximálně nabuzený, abych předal lidem z pódia to, co cítím. Rád lidi bavím a komunikuji s nimi během vystoupení." svěřuje se Lorenzo.

Thomson zpíval již jako dítě gospely s babičkou v kostele. Nevzpomíná si, jak vlastně zpívá dlouho. Říká: „tak dlouho co si pamatuju". Celý život ho inspirovaly bluesové legendy bluesové jako Howlin Wolf, Muddy Waters, BB King, Sonny Boy Williamson, Jimmy Reed. Lorenzo sdílel pódium s bluesovými velikány jako například Mighty Joe Young, Willie Kent, Eddie Clearwater, Melvin Taylor, Buddy Scott, Sugar Blue, Aaron Burton, Howard Scott and the World Band, Magic Slim, Pinetop Perkins, Jimmie Lee Robinson, Jimmy Burns, a další. U nás se představil například na festivalech Blues Alive a Blues v lese, na kterých sklidil obrovský ohlas diváků.

GROOVE » Nenajdete slovo, které by lépe vystihovalo tvorbu, styl a hru Jana Kořínka. Kořínkova životní láska je blues, logicky tedy jeho kapela, jeho „Groove“ vyrostl na bluesovém základě a dorostl do soul-jazz-funkové přítomnosti stále silně sycené bluesovým duchem. Kořínek je pravý umělec, který nemůže jinak, než se do své hudby ponořit a nevynořit se, dokud nesestoupí z podia. Jeho bluesová duše má už 14 let co vyprávět, tolik let se pohybuje ve veřejném hudebním světě. Ať už mluvíme o samotném hraní, nahrávání nebo o vlastní tvorbě, všude se pohybuje s neuvěřitelně hravou lehkostí a tolik charakteristickým smyslem pro humor. Jan Kořínek (32) je zakladatelem, srdcem, duší a mozkem kapely „Groove“. Kořínek, který před lety na jazzovou scénu vstoupil jako basista, dnes hraje výhradně na varhany. Ale iI uznávání hráči na basu dosud obdivují jeho styl, když hraje na varhany basovou linku. V hudbě ctí tradici velkých hráčů na Hammondovy varhany (Jimmy Smith, Jimmy McGriff, Richard Groove Holmes a další) a s lehkostí sobě vlastní se pohybuje po tenké linii mezi blues a jazzem. V minulosti naplánoval a zrealizoval mnoha zahraničním bluesovým hvězdám turné v Evropě, aby si s nimi mohl zahrát, ale také se záměrem přiblížit původní blues současným posluchačům. Pozvání přijali Lorenzo Thompson, Eb Davis, Sharon Lewis, Charlie Sawyer a další. Kořínek sám byl také hostem vybraných zahraničních skupin (například The Kinsey Report, Sharon Jones and The Dap Kings) a charakteristický zvuk jeho varhan se objevil na mnoha současných bluesových, jazzových a soul-jazzových nahrávkách.