Taneční představení pro rodiny s dětmi.

„Tady je mé tajemství, úplně prostinké: správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.“ I pětasedmdesát let od vydání útlé novely francouzského armádního pilota podněcuje Malý princ neustálému přemýšlení a úvahám – je to pohádka, alegorie nebo filosofie? Dílo o hledání dětských jistot a vnitřního míru, dílo mystické, a přitom srozumitelné malým dětem. Zamyšlení o víře v lidskou odvahu a bratrství převede na taneční jeviště Malého divadla členka souboru Margaux Thomas. Vydejme se spolu na cestu po planetkách, setkejme se s králem, chřestýšem, domýšlivcem, liškou či pijanem, ale hlavně s pilotem a jeho malým, moudrým průvodcem. Malý princ vám odkryje tajemství dobra a srdce, tajemství růže, kterou musíme každý střežit… Nejkrásnější povinná četba v tanečním provedení nabídne výrazné role pro pánskou část souboru.

INSCENAČNÍ TÝM

Libreto, choreografie: Margaux Thomas

Režie: Macbeth Kaněra

Hudba: Cyrus Meurant

Fotografie: Filip Novák

DALŠÍ INFORMACE

Divadlo: Malé divadlo

Délka představení: 01:00:00

Premiéra: 16.02.2018