Máte co říci k veřejné a cyklo dopravě?

Vzniká dopravní model v rámci Plánu udržitelné městské mobility. Pokud k němu máte co říci, čekají na vás v 2. patře jablonecké radnice.

Bude to již druhé jednání v pořadí, poprvé se zde sešla veřejnost se zadavateli letos v dubnu. Na dopravním modelu se pracuje od letošního března, přispět mohli také samotní občané, a to prostřednictvím vyplněných dotazníků nebo náměty ke zlepšení hromadné a cyklistické dopravy adresovaných na stránky chytrenacestu.cz. „Nyní je na stránkách zveřejněné vyhodnocení dotazníků a dokončený dopravní model, připravená jsou veřejná projednávání,“ sdělila vedoucí projektu Dana Štefanová z libereckého magistrátu.