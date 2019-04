MERTA, HRUBÝ & FENCL

Základní kámen českého písničkářství Vladimír Merta, fenomenální houslista Jan Hrubý (s Mertou se potkává „periodicky“ už několik desítek let) a dvakrát mladší klavírista a kytarista Ondřej Fencl (s nímž Merta poslední dobou hojně spolupracuje) spojují své síly v sérii koncertů napříč republikou.

Hlavní postavou je bezesporu veterán Merta, který aktuálním albem Domilováno znovu dokazuje, že ještě rozhodně nepatří do starého železa a má co říct nejen skrz své dávné hymny. V případě tria jsou ale právě tyto kultovní songy ze 70. a 80. let základem playlistu. Zazní Astrolog, Omamná květina pravdy, Chtít chytit vítr, Kocovina, Praha magická, Vzdálené výstřely, K pětadvaceti, Staré dopisy, Začouzené sklíčko, Sjezd upírů… doprovázené klavírem a houslovým kouzlením jednoho z nejosobitějších českých smyčcových mágů.

Nápad vykrystalizoval z dvou nenadálých, nadšeně přijatých koncertů tria, potažmo dua. „Ondřej napsal email, že by mi rád poslal desku jeho kapely Hromosvod. Já na to: přijď dnes večer do klubu Kaštan, mám tam koncert. Zahrajem si a je to! A bylo to,“ vzpomíná Merta na iniciační zážitek z jara 2011. „Hráli jsme bez zkoušení celou hodinu. To se může stát leda tak Dylanovi. Nebo mně.“ Vřele přijaté vystoupení pak vyústilo do dlouhodobější spolupráce, ke které se vloni spontánně přidal i houslista Jan Hrubý.