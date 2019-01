Mezinárodní den rodiny

V Den rodiny Vám nabízíme možnost strávit s námi příjemné dopoledne v městském parku u letního kina na několika stanovištích, kde pro Vás budou připravená různá stanoviště s úkoly.



Abychom docenili důležitost rodiny a rodinných vztahů, zajistili jsme rovněž Den otevřených dveří Centra podpory náhradní rodinné péče Náruč a od 9,30 do 15 hodin se můžete přijít podívat do našich prostor a vyzjistit vše, co Vás okolo pěstounské péče zajímá - MÍT DOMOV A RODINU - SAMOZŘEJMOST NEBO VZÁCNOST? Ač je to k nevíře, i v dnešní době je mnoho dětí, které potřebují zázemí, podporu a vřelou náruč pěstounských rodin.



Aby toho nebylo málo podpoříme i TÝDEN RODINY OFFLINE, proto Vás pro okamžik strávený s Vašimi dětmi v naší přítomnosti vyzveme, abyste se naplno věnovali svým nejmenším a odpojili svá mobilní data ;-).