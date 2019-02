Muzeum obrněné techniky Smržovka

Muzeum obrněné techniky na Smržovce je super místo pro každého chlapa co chce zavzpomínat na vojnu. Mají zde veliké množství vojenské techniky, kterou zde dobrovolníci ve svém volnu rekonstruují do pojízdných stavů. Jednou za čas pořádají dny otevřených dveří, kdy všechny návštěvníky zdarma povozí na své technice. Termíny si musíte hlídat na jejich stránkách. Je to zážitek jak pro malé děti tak jejich táty. Technika nepochází pouze z naší armády, ale jsou zde tanky Ruské, Britské, Francouzské, Americké... Do většiny techniky se můžete podívat a zeptat se na vše co Vás zajímá. Parkovat se dá na place značeném jako parkoviště pro návštěvníky pramene Nisy, nebo prostě podél cesty. Vstupné za dospělého je 80kč, děti do 6 let zdarma. Pro zájemce nabízejí i soukromé projížďky tankem-můžete zaplatit a věnovat jako dárek. Při dnech otevřených dveří se můžete svézt např. Centurionem, T55, T72, M-36 Jackson a dalšími. Opravdu to stojí za to.

Muzeum je pro veřejnost otevřeno od dubna do října každou sobotu a neděli od 10.00 do 17.00, v červenci a srpnu od úterý do neděle od 10.00 do 17.00. Přesto je možné sjednat individuální návštěvu i mimo uvedenou dobu na tel.: 602370575-provozovatel, e-mail: tankysmrzovka@seznam.cz , po předchozí dohodě možnost projížďky tankem v areálu muzea / základní cena 8.000,-Kč /, přesto doporučujeme, aby zájemci o návštěvu muzea mimo hlavní sezónu raději prověřili otevření na telefonu provozovatele-muzeum nemá placené průvodce a občas musíme vyřizovat provozní věci i o víkendech.